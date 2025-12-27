لقاء جديد بين ترمب وزيلينسكي في بالم بيتش

شفق نيوز- واشنطن

كشف البيت الأبيض، يوم السبت، عن عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

ونقلت قناة CBS News ووسائل أخرى، عن زيلينسكي أنه سيلتقي الرئيس دونالد ترمب في فلوريدا، لبحث ضمانات أمنية لأوكرانيا وخطة سلام من 20 بندا.

من جهة أخرى، أكد Axios وNewsweek وWall Street Journal أن اللقاء سيتم في منتجع مارالاغو في بالم بيتش يوم الأحد، وأن البيت الأبيض أكد من حيث المبدأ عقد الاجتماع، لكن دون نشر بيان تفصيلي على الموقع الرسمي بالتوقيت الساعة–الدقيقة.