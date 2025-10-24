لقاء ترمب وكيم.. مسؤول أميركي يحسم برنامج الجولة الآسيوية

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤول أميركي كبير، يوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترمب لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في كوريا الجنوبية خلال جولته الآسيوية الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته في اتصال مع الصحفيين: "بالتأكيد، أعرب الرئيس عن نيته لقاء كيم جونغ أون في المستقبل. (لكن) الأمر ليس مدرجاً على برنامج هذه الرحلة".

وكان وزير الوحدة الكوري الجنوبي قال في وقت سابق الجمعة إنه يعتقد أن هناك فرصة "كبيرة" لأن يلتقي ترمب مع كيم خلال زيارته لشبه الجزيرة الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير الكوري، تشونغ دونغ يونغ، للصحفيين، أن كوريا الشمالية تبدو "منتبهة للولايات المتحدة وهناك مؤشرات مختلفة تشير إلى إمكانية كبيرة لعقد اجتماع".

ومن المتوقع أن يصل ترمب إلى كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).