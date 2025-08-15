لقاء ترامب - بوتين.. زيلينسكي يعول على موقف أمريكي قوي لإنهاء الحرب

شفق نيوز– متابعة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، عن أمله في موقف أمريكي "فعال" لإنهاء الحرب، وذلك قبيل اللقاء المرتقب الليلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وقال زيلينسكي، في تصريحات له، الليلة، إن بلاده "مستعدة للعمل بشكل بناء لإنهاء الحرب" وتعوّل على "موقف أمريكي قوي"، لافتاً إلى أن الاجتماع الثلاثي مع ترامب وبوتين "قد يؤدي إلى حلول فعالة".

وأكد الرئيس الأوكراني، ضرورة وجود "ضمانات أمنية وسلام مستدام لإنهاء النزاع"، مشيراً إلى أن "محاولة روسيا إظهار قوتها قبل القمة من خلال شن هجوم جديد في الشرق باءت بالفشل".

وفي وقت سابق اليوم، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، من أنه سيغادر اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لم تسِر المباحثات على ما يرام، مشيراً إلى أمله في التوصل إلى "شيء ما" خلال المحادثات.

وأوضح ترامب خلال حديثه لقناة "فوكس نيوز"، أن مهمته تتمثل في "جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وهما أصحاب القرار لحل النزاع في أوكرانيا"، لافتاً إلى أن مسألة تبادل الأراضي ستناقش مع بوتين، لكن القرار النهائي يعود للجانب الأوكراني ولن يتفاوض باسمهم.

وأضاف أن أي تقدم في المفاوضات بشأن أوكرانيا قد يمهد لاحقاً لمناقشة العلاقات الاقتصادية مع روسيا، محذراً من أن "التداعيات الاقتصادية على روسيا ستكون وخيمة إن لم نتوصل إلى اتفاق".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى نزوله من طائرته في ألاسكا، وفقا لما أفاد به الكرملين.

ويأتي اللقاء المرتقب بينهما في ولاية ألاسكا، التي كانت تاريخيا جزءا من روسيا قبل أن تصبح أمريكية، في سياق يحمل رمزية كبيرة واستراتيجية معقدة، إذ يسعى الزعيمان، عبر هذه القمة، إلى مناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا التي ترسم خطوط الصراع الجيوسياسي بين البلدين.