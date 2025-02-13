لقاء ترامب - بوتين.. تفاصيل جديدة وهذا رد الكرملين

شفق نيوز/ أعلن الكرملين، يوم الخميس، أن استضافة الرياض للقمة التي ستجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمر "مناسب للطرفين".

وأضاف أن الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب كان بمبادرة أميركية.

وبحسب وكالة "إنترفاكس"، فإن التحضيرات للقاء الرئيس الروسي والرئيس الأميركي ربما تستغرق أسابيع أو أشهر عدة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين أن بوتين ونظيره الأميركي قد يتحدثان هاتفيا مرة أخرى قبل أن يلتقيا شخصيا، كما أفادت نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن من غير المستبعد إجراء مثل هذا الاتصال.

وتحدث ترامب وبوتين لأكثر من ساعة عبر الهاتف أمس الأربعاء، وهو أول اتصال مباشر يتم الإعلان عنه بين الرئيسين الأميركي والروسي منذ أن اتصل بوتين بالرئيس الأمير كي السابق جو بايدن قبل وقت قصير من إصدار الأمر بإرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

وعبّر الكرملين، الخميس، عن إعجابه بموقف الرئيس الأميركي إزاء إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال إنه يجري التجهيز لعقد اجتماع ثنائي بين ترامب وبوتين.

ويوم أمس، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال إنها تضمنت اتفاقاً على بدء العمل لإيقاف الحرب الأوكرانية فوراً.

وقال ترامب: "ناقشنا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي وقوة الدولار والعديد من الموضوعات الأخرى".

وأضاف: "فكر كلانا في التاريخ العظيم لدولنا، وحقيقة أننا قاتلنا بنجاح كبير معا في الحرب العالمية الثانية، وتذكرنا أن روسيا فقدت عشرات الملايين من الناس، وبالمثل، فقدنا الكثير! تحدث كل منا عن نقاط القوة في دولنا، والفائدة الكبيرة التي سنحصل عليها يوما ما في العمل معا".

وتابع ترامب: "لكن أولا، كما اتفقنا كلانا، نريد وقف الوفيات التي وقعت في الحرب مع روسيا وأوكرانيا"، مردفاً: "اتفقنا على العمل معا عن كثب، بما في ذلك زيارة دول بعضنا البعض. لقد اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المفاوضات على الفور، وسنبدأ بالاتصال بالرئيس زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة، وهو أمر سأفعله الآن".

وزاد بالقول: "لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والسفير والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، قيادة المفاوضات التي أشعر بقوة أنها ستكون ناجحة".

واستدرك الرئيس الأميركي: "لقد مات الملايين من الناس في حرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا، لكنها حدثت بالفعل، لذلك يجب أن تنتهي. لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح".

وختم حديثه بالقول: "أود أن أشكر الرئيس بوتين على وقته وجهده فيما يتعلق بهذه الدعوة، وعلى إطلاق سراح مارك فوغل بالأمس، وهو رجل رائع استقبلته شخصيا الليلة الماضية في البيت الأبيض. أعتقد أن هذا الجهد سيؤدي إلى خاتمة ناجحة، آمل أن يكون قريبا".