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لقاح كورونا قد يكون مجانيا للأمريكيين

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-09T21:04:29+0000
لقاح كورونا قد يكون مجانيا للأمريكيين

شفق نيوز/ صرح المدير التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية ألبرت بورلا، بأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تعمل عليه شركته، قد يكون مجانيا لجميع الأمريكيين.

وقال بورلا في كلمة مصورة الاثنين: "أعتقد أن اللقاح سيكون متاحا لجميع الأمريكيين مجانا"، وأن الشركة ستقدم اللقاح للسلطات الأمريكية بسعر منخفض.

وأعرب كذلك عن ثقته بأن معظم الدول ستضمن توزيع اللقاح على السكان مجانا أيضا.

وكانت شركة "فايزر" قد أعلنت أن النتائج الأولية لاختبارات اللقاح الذي تقوم بتطويره مع شركة BioNTech الألمانية أظهرت فاعليته بنسبة 90%.

ورحبت منظمة الصحة العالمية وعدد من قادة دول العالم بهذه الأخبار.

 

 

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