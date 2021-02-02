لقاحات كورونا مزيفة.. الصين تلقي القبض على عصابة لبيع المضادات

شفق نيوز/ ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 80 شخصا كانوا يصنعون لقاحات مزيفة لكوفيد-19، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وكانت العصابة منذ سبتمبر تعبئ مياها مالحة في قوارير وتبيعها على أنها لقاحات كوفيد-19، وفق وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن الشرطة داهمت عدة مواقع في أنحاء بكين، وفي مدن عدة في منطقتي جيانغسو وشاندونغ في شرق البلاد، وضبطت فيها "أكثر من ثلاثة آلاف لقاح مزيف لفيروس كوفيد-19".

ولم يكشف عن عدد اللقاحات المباعة، لكن الشرطة تمكنت من تعقب الأماكن التي وصلت إليها.

وتسابق الصين الزمن لتلقيح الملايين قبل عطلة رأس السنة القمرية، في منتصف فبراير.

وتشهد هذه المناسبة في العادة سفر مئات الملايين في رحلات داخلية، لكن السلطات تشجع الصينيين هذا العام على ملازمة منازلهم من خلال فرض قيود وإعطاء حوافز.

ومع تكثيف الصين حملة التلقيح، أكدت السلطات بشكل متكرر سلامة لقاحها وفعاليته على رغم عدم إصدارها أي بيانات عن التجارب السريرية.

وكانت السلطات الصينية وافقت على لقاح شركة سينوفارم التي تملكها الدولة من أجل الاستخدام العام في ديسمبر.