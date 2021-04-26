سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لقاحات كورونا تدفع اوروبا لإعادة فتح السياحة أمام الأمريكيين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-26T06:44:13+0000
لقاحات كورونا تدفع اوروبا لإعادة فتح السياحة أمام الأمريكيين

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الوتيرة السريعة لحملة التطعيم في الولايات المتحدة وتقدم المحادثات مع سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف المتبادل للقاحات، سيمكن السواح الأميركيين من السفر إلى أوروبا الصيف المقبل.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للصحيفة الأميركية، إن استخدام الولايات المتحدة للقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، سيتيح حرية السفر بين دول الاتحاد وأميركا.

لم تقدم فون دير لاين جدولا زمنيا بشأن موعد فتح السفر السياحي تحديدا أو حتى تفاصيل حول كيفية حدوثه. لكن تعليقاتها هي بيان رفيع المستوى مفاده أن قيود السفر الحالية من المقرر تغييرها على أساس شهادات التطعيم.

وأضافت رئيس المفوضية الأوروبية: "ستقبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27، دون قيد أو شرط، كل أولئك الذين يتم تطعيمهم باللقاحات التي وافقت عليها وكالة الطوارئ الطبية".

ووافقت الوكالة الأوروبية على كل اللقاحات المستخدمة في الولايات المتحدة وهي فايزر- بايونتيك، موديرنا، وجنسون آند جونسون.

بعد أكثر من عام من الإغلاق غير الضروري للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، أشارت فون دير لاين إلى أن الولايات المتحدة "تسير على الطريق الصحيح" وتحرز "تقدما هائلا" في حملتها للوصول إلى مناعة القطيع بحلول منتصف يونيو.

وأضافت أن استئناف السفر سيعتمد "على الوضع الوبائي، لكن الوضع يتحسن في الولايات المتحدة، كما نأمل أن يتحسن أيضا في الاتحاد الأوروبي".

وفي الاتجاه ذاته، استمرت المناقشات لعدة أسابيع بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول كيفية جعل شهادات اللقاح عمليا وتقنيا قابلة للقراءة على نطاق واسع بحيث يمكن للمواطنين استخدامها للسفر دون قيود.

قال مسؤولون في بروكسل إن هذه المناقشات مستمرة، ومن المحتمل أن يتم استخدام حل منخفض التقنية في المستقبل القريب لتمكين الناس من السفر بحرية على أساس التطعيم.

ومع ذلك، اتجهت بعض دول الاتحاد الأوروبي باستثناءات للسماح للزوار من خارج منطقة اليورو بالدخول، ومنها اليونان التي قالت الأسبوع الماضي، إنها ستفتح حدودها للمسافرين من الولايات المتحدة اعتبارا من، الاثنين، شريطة أن يظهروا دليلا على التطعيم أو تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا.

related

واشنطن توجه ضربة لمشروع منظمة الصحة العالمية الخاص بلقاحات كورونا

Date: 2020-09-02 08:41:59
واشنطن توجه ضربة لمشروع منظمة الصحة العالمية الخاص بلقاحات كورونا

ترامب: أي هجوم إيراني على أي مصالح أميركية سيقابل برد ساحق

Date: 2019-06-25 17:51:01
ترامب: أي هجوم إيراني على أي مصالح أميركية سيقابل برد ساحق

الصين تدعو أمريكا إلى إزالة تأثيرات سياسات ترامب وتجنب المشاكل

Date: 2021-03-20 05:22:45
الصين تدعو أمريكا إلى إزالة تأثيرات سياسات ترامب وتجنب المشاكل

ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد

Date: 2019-09-16 07:34:51
ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد

قتيل وجرحى بإطلاق نار قرب كنيسة في تكساس

Date: 2021-01-03 20:37:34
قتيل وجرحى بإطلاق نار قرب كنيسة في تكساس

أمريكا تعيد فرض العقوبات كافة على إيران

Date: 2020-09-20 04:58:58
أمريكا تعيد فرض العقوبات كافة على إيران

ترامب: على إيران أن تكون حذرة فهي كمن يسير على أرض هشه

Date: 2019-07-12 17:13:12
ترامب: على إيران أن تكون حذرة فهي كمن يسير على أرض هشه

بومبيو يفكر بالترشيح للرئاسة الأمريكية

Date: 2021-03-04 06:49:28
بومبيو يفكر بالترشيح للرئاسة الأمريكية