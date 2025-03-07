"ألفريد" يهجر السكان ويقطع الكهرباء عن 46 ألف منزل بأستراليا

شفق نيوز/ انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل في أستراليا، يوم الجمعة، وصدرت أوامر للسكان بإخلاء منازلهم المعرضة للفيضانات بعدما تعرض الساحل الشرقي في البلاد لرياح وأمطار قبل وصول الإعصار الاستوائي للمنطقة.

وأفاد مدير مكتب الأرصاد الجوية مات كولوبي، بأنه من المتوقع أن يعبر الإعصار "ألفريد" ساحل ولاية كوينزلاند شمال وسط مدينة بريسبين في وقت مبكر من غد السبت، وهو أول إعصار إستوائي للمنطقة خلال 51 عاماً، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال كولوبي للصحفيين في بريسبين، إنه "من المهم ملاحظة أن المسار الدقيق للإعصار غير مؤكد".

ويتحرك "ألفريد" غرباً تصاحبه رياح سرعتها 95 كيلومتراً في الساعة، بالقرب من المركز، وتصل سرعة الزوابع إلى 130 كيلومتراً في الساعة.

وأشار كولوبي إلى أنه كان من المتوقع أن العاصفة سوف تضعف لدى اقترابها من بريسبين.

وقال مسؤولون إن التيار الكهربي انقطع عن 46 ألف منزل وعمل تجاري في ولاية كوينزلاند بسبب سقوط الأشجار، وكان معظم ذلك في مدينة غولد كوست.

وأضاف المسؤولون أن التيار انقطع عن 43 ألف مبنى بحلول صباح اليوم الجمعة في نيو ساوث ويلز بشمال البلاد، وهي معرضة للفيضانات، ولكن الكهرباء عادت لـ6500 ألف منهم.

وذكرت هيئة الطوارئ في الولاية أنه صدر أمر لـ19 ألف شخص بإخلاء منازلهم في نيوساوث ويلز، بحلول الظهر أو المجازفة بأن تحاصرهم مياه الفيضانات.