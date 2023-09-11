ألفا قتيل و5 آلاف مفقود.. "دانيال" ينكب ليبيا

شفق نيوز / أفاد مسؤولون ليبيون، يوم الاثنين، بأن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" والفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق في شرق ليبيا يقارب حوالي ألفي قتيل، فيما يتجاوز عدد المفقودين خمسة آلاف شخص.

وجاءت تصريحات المسؤولين مع وصول "دانيال"، التي اعتبرت أشد عاصفة ممطرة شهدتها اليونان، وفق رويترز، الأراضي الليبية فيما بدأت دخول السواحل المصرية، بوقت سابق من اليوم.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن الوضع كارثي جدا، مشيرا إلى أن عدد الضحايا في مدينة درنة يفوق "2000 قتيل والمفقودين بالآلاف".

ودعا حماد جميع الأجهزة الطبية والأمنية والعسكرية إلى الوصول إلى درنة التي اعتبرتها حكومته مدينة "منكوبة"، مضيفاً: "هناك أحياء سكنية اختفت بشكل كامل في درنة بعد أن جرفتها السيول".

وأظهرت مشاهد مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثير الفيضانات والسيول على شرق ليبيا، حيث انقطعت الكهرباء عن بعض المدن وحوصرت عوائل وتقطعت بها السبل.

وإزاء هذا الوضع، أعلنت الحكومة الليبية في الشرق الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام، وأصدرت قرارا يعتبر درنة مدينة "منكوبة" بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.