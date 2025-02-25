لـ"سرقتها الطفولة".. الدنمارك تتجه لمنع الهواتف في المدارس

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم الدنماركي، ماتياس تيسفاي، يوم الثلاثاء، أن بلاده تخطط لإعداد تشريع يحظر الهواتف الذكية في المدارس، وذلك في أعقاب توصيات من لجنة مسؤولة عن رعاية الشباب.

وقال تيسفاي لصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية "اخترنا في الحكومة دعم هذه الفكرة، ولهذا بدأنا في إعداد تغيير في القانون".

ولم تُحدّد شروط هذا التشريع الجديد بعد، لكن الوزير شدد على أن "الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الشخصية ليس لها مكان في المدرسة، لا أثناء فترات الاستراحة، ولا في الحصص التعليمية".

وبالإضافة إلى منع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس والكليّات، أوصت لجنة الرعاية الاجتماعية بتأخير استخدام الهواتف الذكية حتى سن 13 عاماً.

وقال وزير الثقافة الدنماركي ياكوب إنغل شميت في مؤتمر صحافي "في رأيي، فإن الشاشة تسرق طفولة الكثير من أطفالنا".

وعندما سُئل عما إذا كان من الضروري سحب الهواتف الذكية من الأطفال دون سن 13 عاماً، أجاب رئيس اللجنة بالإيجاب.