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لغم عراقي ينهي حياة مقيم مصري في الكويت

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-30T09:50:39+0000
لغم عراقي ينهي حياة مقيم مصري في الكويت

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، يوم الثلاثاء، بوفاة مصريين اثنين في الكويت، أحدهما قتل جراء انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي للكويت.

وبحسب "الراي"، فقد عثر على مقيم مصري من مواليد 1976 متوف داخل دورة مياه في العيادة الخاصة التي يعمل بها فني تخدير، بميدان حولي، وعثر بجانبه على إبرة بها مادة مجهولة، وأبلغت النيابة.

كما أشارت "الراي" إلى وفاة مقيم مصري آخر من مواليد 1968، إثر انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي للكويت في منطقة شاليهات الجليعة، حيث تم تسجيل قضية بالواقعة، وجرى تمشيط المكان من قبل الجهات المختصة.

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