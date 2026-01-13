لغز صحي يربك مدينة إيطالية بعد تصاعد الوفيات

شفق نيوز- روما

أفاد رئيس بلدية مدينة كاستيليون فيورنتينو الإيطالية ماريو أنييلي، يوم الثلاثاء، بأن معدل الوفيات في المدينة قد ازداد بشكل غير مبرر.

وأشار أنييلي، بحسب منشور له على منصة "فيسبوك" إلى "وفاة 14 شخصا في الأيام التسعة الأولى من عام 2026 في المدينة".

وأضاف: "هذا العدد من الوفيات ليس ضمن المعدل الطبيعي، بالنظر إلى أنه على مدار العام الماضي بأكمله، فقدنا 133 شخصا".

كما أكد أنييلي لصحيفة "كورييري فيورنتينو"، بأنه "لا يعرف أسباب ذلك، ولكن لم تكن هناك زيادة مماثلة في معدل الوفيات حتى خلال جائحة كوفيد-19".

وتابع: "لقد لاحظنا أن قاعات العزاء لدينا مكتظة باستمرار، وفي بعض الأحيان لا يكون العدد كافيا، لذا تضطر بعض العائلات إلى انتظار دورها لتجهيز مكان لتوديع أقربائها".