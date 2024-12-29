إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية في أمريكا بسب سوء الطقس

شفق نيوز/ تسببت أعاصير تضرب ولايات أمريكية عدة، بالإضافة إلى تراكم الجليد والرياح الشديدة، إلى إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية في موسم العطلات في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد موقع تتبع الرحلات "فلايت أوير"، بتأخير أكثر من 700 رحلة جوية في الولايات المتحدة، السبت، وإلغاء أكثر من 200 رحلة أخرى.

وذكر الموقع إنه تم تأخير حوالي ثلث الرحلات الجوية في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، وتأخر ما يقرب من نصف الرحلات الجوية القادمة من مطار دالاس/فورت وورث الدولي، ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووكالات إنفاذ القانون المحلية، قد أفادت بأن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولايات تكساس ولويزيانا ومسيسيبي في جنوب شرق الولايات المتحدة، السبت، مما أدى إلى مقتل شخص بالقرب من هيوستن.