إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينا بعد كشف مخطط هجوم إرهابي

شفق نيوز/ ألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعد إعلان الشرطة كشف مخطط لهجوم إرهابي.

وجاء في منشور لشركة "باراكودا ميوزيك" على إنستغرام أنه "بعد تأكيد السلطات وجود مخطط لهجوم إرهابي في استاد إرنست هابيل، لا خيار آخر لدينا سوى إلغاء الحفلات الثلاث حرصاً على سلامة الجميع".

وبهذه الاثناء تم القبض على اثنين من المشتبه بهم، أحدهم شاب يبلغ من العمر 19 عامًا يعيش في منزل والديه بالقرب من فيينا، مع رجل آخر، يوم الأربعاء بعد أن داهمت الشرطة المنزل، وفقا لما ذكرته صحيفة كرونين تسايتونج النمساوية .

وتم العثور على مواد كيميائية ومواد مختلفة يحتمل استخدامها لصنع متفجرات، وقاموا بإخلاء المنزل، ويُزعم أن الثنائي كانا يستهدفان حفلات سويفت في استاد إرنست هابل في فيينا، حيث كان من المقرر أن تقام من الخميس إلى السبت أمام الحشود التي اشترت تذاكرها بالكامل.

وقد كان المشتبه بهم يركزون على حفلات تايلور سويفت، وقال المدير العام النمساوي للسلامة العامة فرانز روف: "اكتشفنا أنه التشكيل الإرهابي كان يتخذ الإجراءات اللازمة للتحضير للهجوم، لقد تم تجنب تهديد واضح"، مضيفًا أن السلطات لم تعلن بعد أن الحفلات آمنة تمامًا وما زالت تحقق مع شركاء آخرين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "كرونين تسايتونج".

المشتبه به البالغ من العمر 19 عامًا هو مواطن نمساوي، ويُعتقد أنه بايع الجماعة الإرهابية الإسلامية في تموز (يوليو).

ويعتقد أنه والمشتبه به الآخر أصبحا متطرفين عبر الإنترنت، وتم تشديد الخطط الأمنية في الحفلات الموسيقية، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها متطرفون إسلاميون حفلا موسيقيا لنجم أو نجمة عالمية شهيرة.

وفي عام 2017، قُتل 22 شخصا عندما فجر المتطرف سلمان عبيدي، 22 عاما، قنبلة محلية الصنع في حفل أريانا غراندي في مانشستر بإنجلترا، وأصيب أكثر من 200 شخص، وأفاد ما يقرب من 1000 شخص أنهم يعانون من صدمة نفسية شديدة بسبب التداعيات، ولقي الانتحاري مصرعه في الانفجار، لكن شقيقه هاشم العبيدي اعترف لاحقا بالمساعدة في التخطيط للهجوم وحُكم عليه بالسجن 55 عاما.