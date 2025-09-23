إلغاء بث برنامج عن "تشارلي كيرك" بسبب تهديدات أمنية في امريكا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة نيويورك بوست، يوم الثلاثاء، بأن شركة سينكلير برودكاست جروب الإعلامية الأمريكية ألغت الأسبوع الماضي بث برنامج عن الناشط المحافظ تشارلي كيرك كان مقررا في اللحظة الأخيرة بسبب تهديدات.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع، أن "شركة الاتصالات العملاقة، التي تتخذ من بالتيمور مقراً لها، والتي تمتلك أكثر من 40 قناة تابعة لشبكة "ABC"، ألغت مساء الجمعة بث البرنامج التذكاري لكيرك بعد تلقيها إخطارا بتهديدات موجهة إلى محطات "ABC" المحلية ونُقل البرنامج إلى يوتيوب قبل دقائق من البث".

وأضاف أن "إدارة المجموعة الإعلامية تخشى تكرار حادثة إطلاق النار الأخيرة على قناة "ABC" التابعة في ساكرامنتو.

وقُتل كيرك، وهو من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرصاص في 10 أيلول/ سبتمبر خلال تجمع جماهيري في جامعة وادي يوتا، وترك خلفه زوجة وطفلين.

وعارض كيرك تقديم المساعدات لأوكرانيا، واصفًا فلوديمير زيلينسكي بأنه عقبة في طريق السلام و"دميةٌ في يد وكالة المخابرات المركزية"، كما أكد أن شبه جزيرة القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.