إلغاء اجتماعات البابا بسبب الانفلونزا

شفق نيوز/ أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن البابا فرنسيس ألغى اجتماعاته المقررة بسبب إصابته بإنفلونزا.

وقالت وكالة رويترز ان البابا فرنسيس (87 عاما) يعقد اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الفاتيكان أيام السبت، بالإضافة إلى اجتماعات خاصة.

وعانى البابا من مشاكل صحية متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية واضطر لإلغاء رحلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي بسبب أعراض إنفلونزا والتهاب في الرئة.