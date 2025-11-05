لعام كامل..الصين تعلق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأميركية

شفق نيوز- بكين

أعلنت الصين، يوم الأربعاء، تعليق العمل بالرسوم الجمركية الإضافية البالغ نسبتها 24% على السلع الأميركية لمدة عام كامل.

وجاء هذا القرار تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بين القيادتين الصينية والأميركية خلال اللقاءات الثنائية الأخيرة، التي هدفت إلى إيجاد أرضية مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إنه "سيتم تعليق الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24% على السلع الأميركية لمدة عام واحد، بينما ستبقى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 10% على السلع الأميركية".

وأضافت أن "استمرار تعليق بعض الرسوم الجمركية يسهم في تنمية سليمة ومستقرة ومستدامة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، ويعود بالنفع على شعبي البلدين، ويعزز الرخاء العالمي".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة التجارة الصينية بأنه عقب مفاوضات مع الصين، قررت الولايات المتحدة رفع رسوم "الفنتانيل" البالغة 10%، كما قررت أيضا تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 24% على السلع الصينية لمدة عام آخر، على أن تعدل الصين أيضا إجراءاتها الانتقامية.

والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس الماضي، في كوريا الجنوبية، حيث تم التوصل إلى اتفاق تجاري يستمر لمدة عام واحد، تخفض الولايات المتحدة في إطاره الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 47% من 57% كما تخفض رسوم الفنتانيل من 20% إلى 10%.