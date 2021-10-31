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"لضمان سلامتهم".. الامارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-31T16:11:45+0000
"لضمان سلامتهم".. الامارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات اليوم الاحد، مواطنيها المتواجدين في لبنان الى "العودة لأرض الوطن"، وذلك تزامنا مع قرار سحب دبلوماسييها من بيروت.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، أنه "نظرا للأحداث الراهنة وبناء على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامنا مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى الإمارات في أقرب وقت".

وأشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبد الله بالهول، إلى أنه "تجسيدا لحرص الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان".

وأكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى الإمارات.

وأضاف: "تهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين المتواجدين في لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

وكانت السلطات الإماراتية، أعلنت أمس السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع السعودية في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

وأشار المرر إلى "استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية"، فيما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن "الدولة قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان".

وجاءت الخطوة الإماراتية على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

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