لشفق نيوز.. الدفاع السورية تتهم حزب الله بقتل 3 من جنودها والأخير ينفي

شفق نيوز/ أكد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الأحد، أن حزب الله اللبناني قام بقتل ثلاثة جنود سوريين على الحدود بين البلدين، فيما نفى الحزب مسؤوليته عن ذلك.

وقال المكتب لوكالة شفق نيوز، إن "حزب الله قتل ثلاثة من جنودنا ونحن بدورنا سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله".

بدور نفى مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله، ببيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، مسؤوليته "بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله ‏بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية".

وأضاف "كما نجدد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مراراً، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية".‏

وكان "تلفزيون سوريا" قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم عن مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري إثر كمين قرب الحدود اللبنانية.

فيما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "الصليب الأحمر اللبناني نقل الجثث إلى مستشفى الهرمل الحكومي".

وأشارت إلى أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث والجهات المتورطة".