"لسن جنسا ضعيفا".. لاغارد تحلم بتوظيف مزيد من النساء في الاقتصاد

شفق نيوز/ قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن النساء مصدر إثراء للاقتصاد الأوروبي، فيما لو حصلن على فرص متساوية مع الرجال .

وخلال نقاش ضمن لقاء اقتصادي في "إيكس إن بروفانس" في فرنسا قالت لاغارد: "أحلم بأن أكون قادرة على توظيف مزيد من النساء الخبيرات في الاقتصاد" وكسر السقف الزجاجي الذي لا يزال يبطّئ، غالبًا، هذا الجنس الذي يقال ظلمًا إنه ضعيف، لكنه مصدر "إثراء" للاقتصاد.

وأضافت لاغارد: "إذا حصلت النساء على فرص العمل في ظل الظروف نفسها التي يتمتع بها الرجال سيكون لدى الاتحاد الأوروبي حوالي 10 ملايين موظف إضافي، أي بزيادة في إجمالي الناتج الداخلي تبلغ 10% بحلول العام 2050، وهذا يعني إثراءً لاقتصاداتنا".

وتمثل النساء حوالي نصف القوة العاملة في الاتحاد الأوروبي، وهن أكثر تعليمًا من الرجال، إلا أنهن كن يشغلن 37% من المناصب الإدارية في الاتحاد الأوروبي، العام 2019، ونسبة أقل بكثير (18%) في المناصب العليا بحسب أرقام يوروستات.

كما أن مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة تعد 28% من النساء، وتولّي إدارة هذه الشركات لا يزال حتى الآن حكرًا على الرجال.

وتقول كريستين لاغارد إنه في ظل منصبها كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي، تريد أن تكون مثالًا يُحتذى به لتشجيع النساء "على الثقة بأنفسهن والتحلّي بالشجاعة للتألق". ولهذا قررت المؤسسة تسريع تولّي النساء مناصب، لا سيما مناصب المسؤولية، حيث يفترض أن تشكل النساء نسبة 40% على الأقل بحلول 2026.

وقالت: "لقد عملت في هذه البيئات الذكورية جدًا لأكثر من 40 عامًا". مضيفةً: "لم أرَ بعد شابة واحدة جاءت لتطلب مني زيادة في الراتب أو مكافأة أكبر لأنها تعتقد أنها أفضل، لقد رأيت الكثير من الرجال يقومون بذلك".

وتابعت: "يجب أن نقبل أن امرأة يمكن أن تعمل في الظروف نفسها تمامًا وفي بعض الأحيان بشكل أفضل"، موضحة: "رغم أنني امرأة أؤكد لكم أنني أمضي القسم الأكبر من وقتي في مكافحة التضخم".