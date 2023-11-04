"لسنا مسيحيين".. سفير إسرائيل في كرواتيا يثير أزمة دبلوماسية أوروبية ووزير الخارجية "يتبرأ منه"

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام كرواتية، اليوم السبت، بأن سفير إسرائيل لدى كرواتيا غاري كورين، تورط في مشاجرة كلامية تسببت بحادث دبلوماسي مع صربيا، ما أجبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الى التدخل والتنصل من كلام السفير.

وبحسب موقع "واينت" الكرواتي عرض السفير كورين للصحافيين الكرواتيين الفيلم الذي أعده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي يحتوي على توثيق لما تسميه إسرائيل "المذبحة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر"، وقال: "نحن لسنا مسيحيين، لذلك لن ندير خدنا الآخر"، في اقتباس من أحد أبرز تعاليم التسامح المسيحية "من ضربك على خدك الأيمن، فدر له الأيسر".

وأضاف السفير الإسرائيلي أن "الأقلية الصربية كانت محظوظة بعد الحرب في يوغوسلافيا، على عكس الفلسطينيين غير المرحب بهم في مصر والدول العربية".

ووفق الموقع، فإن كلام السفير الإسرائيلي لم يعجب صربيا ما اضطر وزير الخارجية كوهين إلى نشر إخلاء للمسؤولية جاء فيه: "نحن لا نتفق مع تصريحات السفير بشكل لا لبس فيه".