سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"لسنا فاعلي خير".. "فايزر" تهدد إسرائيل بشأن لقاح كورونا: سددوا ما عليكم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-10T11:13:01+0000
"لسنا فاعلي خير".. "فايزر" تهدد إسرائيل بشأن لقاح كورونا: سددوا ما عليكم

شفق نيوز / هددت شركة "فايزر" الأميركية، يوم السبت، إسرائيل بتحويل شحنات اللقاح المقررة لها إلى دول أخرى، في حال عدم التزام تل أبيب بتسديد ثمن جرعات سابقة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن "شركة فايزر حذرت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع، بأن ما لم تصل مستحقاتها السابقة، فسيتم شحن الجرعات إلى مكان آخر".

وأبلغ أحد المسؤولين في الشركة الأميركية، وزارة الصحة الإسرائيلية: "لسنا فاعلي خير"، بحسب المصادر.

والشهر الماضي، كشفت إسرائيل، لأول مرة عن تكلفة لقاحات فيروس كورونا، التي اشترتها من شركتي "فايزر" و"موديرنا" لتطعيم مواطنيها.

وقالت لجنة المالية بالكنيست (البرلمان)، إن إسرائيل اشترت لقاحات بـ 2.6 مليار شيكل (نحو 605 ملايين دولار)، بحسب قناة "كان" الرسمية.

ويدور الحديث عن تكلفة 47 دولارا لكل شخص تلقى جرعتي لقاح.

وحتى الآن، طعمت إسرائيل 5 ملايين و200 ألف مواطن ضد فيروس كورونا، من بينهم 4 ملايين و300 ألف تلقوا جرعتي اللقاح.

related

منها تخص العراق.. القذافي منح أردوغان وحزبه 30 مليار دولار مقابل شروط

Date: 2019-08-20 21:32:05
منها تخص العراق.. القذافي منح أردوغان وحزبه 30 مليار دولار مقابل شروط

"أخبار جيدة".. إعلان نتائج اختبارات لقاح أكسفورد

Date: 2020-11-19 18:41:27
"أخبار جيدة".. إعلان نتائج اختبارات لقاح أكسفورد

حرائق واسعة في خمس دول توقع قتلى وتشرد الآلاف

Date: 2020-10-11 04:49:31
حرائق واسعة في خمس دول توقع قتلى وتشرد الآلاف

تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل "تكشف حقيقة صفقة القرن"

Date: 2019-06-09 22:20:59
تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل "تكشف حقيقة صفقة القرن"

دولة إسلامية أخرى تطبع العلاقات مع إسرائيل

Date: 2020-09-04 18:03:54
دولة إسلامية أخرى تطبع العلاقات مع إسرائيل

اول دولة عربية تعرب عن استعدادها لدعم لبنان في مواجهة "اعتداءات إسرائيل"

Date: 2019-08-26 18:42:50
اول دولة عربية تعرب عن استعدادها لدعم لبنان في مواجهة "اعتداءات إسرائيل"

الصين تسلم الإمارات 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

Date: 2021-01-05 13:49:51
الصين تسلم الإمارات 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

بنس: لا نريد حرباً مع إيران لكننا قد نتراجع

Date: 2019-07-08 19:12:56
بنس: لا نريد حرباً مع إيران لكننا قد نتراجع