لسنا الصين.. وزيرة الخزانة الأميركية تحدد "مستوى التضخم" الحالي ببلادها

شفق نيوز/ كشفت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الاثنين، إن الولايات المتحدة تحرز "تقدماً جيداً" في خفض التضخم، فيما بينت أن بلادها ليست كبلدان أخرى مثل الصين.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع بلومبيرغ من الهند، حيث تحضر اجتماعات "مجموعة العشرين"، إن "تباطؤ النمو في الصين قد يمتد إلى اقتصادات أخرى، لكن اقتصاد الولايات المتحدة الأكبر بالعالم يحقق (مساراً جيداً)".

وتأتي تصريحات الوزيرة يلين بعد أن توقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يونيو عن رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ آذار 2022 بعد زيادتها 10 مرات.

وسجل التضخم مجددا تباطؤا قويا في الولايات المتحدة، في يونيو، عند 3 في المئة بوتيرة سنوية، ويكون بهذا بلغ أدنى مستوى له منذ آذار 2021، لكنه ما زال أعلى من هدف 2 في المئة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفقا لأرقام نشرتها وزارة العمل الأسبوع الماضي.

وفي مايو، ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج الاقتصادي المحلي ازداد بنسبة أعلى مما كان يعتقد في السابق، خلال الفصل الأول من هذا العام.

وانتعش الاقتصاد الأميركي بعض الشيء، هذا العام، نتيجة رفع معدلات الفائدة مرات عدة للتعامل مع التضخم، على الرغم من توقع الاحتياطي الفيدرالي أن تدخل البلاد في ركود بحلول نهاية العام.