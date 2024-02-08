لسان بايدن يواصل ذكر الأموات.. زلة جديدة تضعه في حرج

شفق نيوز/ بات من شبه المعتاد أن يختلط الوضع على الرئيس الأمريكي جو بايدن ويزل لسانه، فللمرة الثانية خلال أسبوع، اشتبه الزعيم الديمقراطي بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، إذ قال خلال مناسبة انتخابية إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام 2017 بدلا من أنغيلا ميركل.

وجاءت زلة بايدن البالغ 81 عاما في وقت متأخر من الأربعاء، بعد أيام من قوله إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران بدلا من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أثناء تطرقه للحديث أيضا عن قمة مجموعة السبع نفسها التي عقدت في حزيران عام 2021.

وغالبا ما يردد بايدن الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، القصة نفسها عن القمة التي عقدت في بريطانيا، لتسليط الضوء على ما يصفها بالمخاوف العالمية لهجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن وفق تقرير إعلامي "نظر إلي هيلموت كول من ألمانيا وقال: ماذا ستقول سيدي الرئيس إذا حملت صحيفة تايمز اللندنية صباح غد وعلمت أن ألف شخص حطموا أبواب البرلمان البريطاني وقتلوا بعض الناس في طريقهم إلى الداخل لمنع رئيس الوزراء من تولي منصبه؟".

وكانت أنغيلا ميركل المستشارة الالمانية السابقة هي الزعيمة التي تحضر القمة، أما كول المعروف بأنه مهندس إعادة توحيد ألمانيا بعد الحرب الباردة فقد توفي عام 2017 بعد توليه المستشارية لمدة 16 عاما بين عامي 1982 و1998.