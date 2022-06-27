لردع الصاروخ الروسي.. "حارسة البيت الأبيض" إلى أوكرانيا قريباً

شفق نيوز / كشف مسؤولون في الإدارة الأمريكية، يوم الاثنين، عن عزم الولايات المتحدة، تزويد أوكرانيا بنظام صواريخ "أرض-جو" متقدم، لحماية المناطق الدبلوماسية والسيادية في كييف، وذلك بعد قصف روسي استهدف مناطق سكنية في العاصمة وصفته واشنطن بـ"الوحشي".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن "الولايات المتحدة ستشتري منظومة (ناسامز) المضادة للطائرات، والتي طورتها النرويج، لتوفير قدرة دفاعية متوسطة إلى بعيدة المدى، إضافة إلى المزيد من الذخيرة للمدفعية الأوكرانية، وكذلك رادارات مضادة للبطاريات لدعم جهود كييف أمام الهجوم الروسي في دونباس".

و"ناسامز" هي المنظومة التي تستخدمها الولايات المتحدة، لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض، ومبنى الكابيتول، في واشنطن العاصمة.

ووافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الشهر الجاري، على تقديم 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من بينها أنظمة صواريخ متطورة يمكنها إصابة أهداف بعيدة المدى بدقة.

ووفق منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية الأمريكية، جون كيربي، فإن هذه الحزمة ترفع إجمالي المساعدات العسكرية منذ بدء الحرب لـ6.1 مليار دولار.

ومنظومة ناسامز هي أحد أكثر مشاريع الدفاع نجاحا في النرويج والعالم، حتى أن بطاريات صواريخ ناسامز، تشكل الدفاعات الصاروخية الثابتة الوحيدة في الولايات المتحدة لحماية العاصمة واشنطن.

وهذه المنظومة موجودة في 12 دولة بينها فنلندا وإسبانيا وهولندا، فيما حصلت ١٥ دولة على أنظمة تحكم تتوافق مع متطلباتهم.