لردع التصعيد وحماية قوات بلاده.. جنرال امريكي كبير يزور الشرق الأوسط

شفق نيوز/ من المقرر أن يقوم جنرال امريكي كبير، بجولة الى الشرق الأوسط للتأكيد على أهمية ردع التصعيد وحماية القوات الأميركية في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في القوات الأميركية، يوم السبت، إن الجنرال سي كيو براون يزور في الأيام القليلة المقبلة مصر والأردن وإسرائيل، حيث سيلتقي بنظرائه وعدد من المسؤولين من أجل بحث الأوضاع و التوترات في المنطقة.

وأشار بيان هيئة الأركان إلى أن زيارة براون تظهر الالتزام الأميركي طويل الأمد تجاه الشرق الأوسط.

وأكد البيان أن الجنرال براون سيجدد التأكيد على أهمية ردع التصعيد وحماية القوات الأميركية في المنطقة، ودعم واشنطن لإسرائيل في الدفاع عن نفسها وتنسيق الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأوضح البيان أيضا أن الزيارة تعكس أهمية التوصل إلى اتفاق يعيد الرهائن وينهي العنف ويسمح للمنطقة بأكملها بالتركيز على الخطوات التالية نحو شرق أوسط أكثر أمناً واستقراراً.

وتأتي زيارته في الوقت الذي تحاول الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل تبادل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإسرائيل. ولا يلوح اتفاق في الأفق لكن براون قال إن التوصل إليه "سيساعد في خفض حدة التوتر".

وأضاف براون لرويترز قبل أن تهبط طائرته في الأردن "في الوقت ذاته، أبحث مع نظرائي ما يمكننا القيام به لمنع أي نوع من التصعيد وضمان أننا نتخذ كل الخطوات المناسبة (لتجنب)... صراع أوسع نطاقا".

وتوعدت إيران بأن يكون ردها قاسيا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أثناء زيارته لطهران أواخر الشهر الماضي، وحملت إسرائيل مسؤولية اغتياله بينما لم تؤكد إسرائيل أو تنف ذلك.

كما هدد حزب الله بالرد بعد أن قتلت إسرائيل قياديا كبيرا في الجماعة في هجوم على ضاحية بيروت الجنوبية الشهر الماضي.

ولم تشر إيران علنا إلى هدف تعتزم ضربه ردا على اغتيال هنية لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم يراقبون عن كثب أي علامات على أن إيران ستنفذ تهديداتها.

وقال براون "نواصل تمركزنا ونراقب (المعلومات المخابراتية) وتحرك القوات".