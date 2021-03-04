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الحوثيون: استهدفنا شركة أرامكو السعودية فجر اليوم بصاروخ مجنح

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-04T05:01:35+0000
الحوثيون: استهدفنا شركة أرامكو السعودية فجر اليوم بصاروخ مجنح

قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، العميد يحيى سريع، إنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم الخميس بصاروخ مجنح نوع "قدس 2".

وأضاف سريع في بيان نشرته قناة "المسيرة"، إن إصابة الصاروخ كانت دقيقة، مؤكدا أن ذلك يأتي "في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز".

هذا ولم يصدر أي تعليق من المملكة العربية السعودية بعد، لا بالنفي أو التأكيد.

وتوجد معظم منشآت إنتاج وتصدير النفط السعودي في المنطقة الشرقية على بعد أكثر من ألف كيلومتر من جدة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أفادت "الإخبارية" السعودية، بأن قوات التحالف العربي في اليمن، اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في المملكة.

كما أعلن الحوثيون مساء يوم الثلاثاء، أنهم استهدفوا مطار أبها في السعودية بطائرة مسيرة، مؤكدين على أن الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي للتحالف وحصاره المتواصل على اليمن.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية مع تصاعد المعارك من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب، التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف، الذي تقوده الرياض.

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