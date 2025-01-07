لحمایة "نطنز النووي".. إیران تطلق مناورة جوية مشتركة

شفق نيوز/ اطلقت إيران، يوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من المناورة المشتركة تحت مسمى "اقتدار"، للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، نفذت دفاعاً شاملاً عن موقع أحمدي روشن النووي، وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء.

من جانبه، أشار المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد علي محمد نائيني، إلى أن "مراحل التحضير الأولية لمناورات الدفاع الجوي للحرس الثوري، بالقرب من موقع نطنز النووي، تُدار حالياً من قبل مقر الدفاع الجوي".

ووفقاً لنائيني، فإنه من المقرر تنفيذ الأجزاء الرئيسية من هذه المناورات في الأيام القادمة.