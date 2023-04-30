لحل الأزمة السورية سياسياً.. عمّان تحتضن غداً اجتماعاً رباعياً بمشاركة العراق

شفق نيوز/ يستضيف الأردن، غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأُردني السفير سنان المجالي بحسب وكالة الأنباء الرسمية إن "الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14نيسان 2013، وبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري، سيتوجه مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع اللجنة المنبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، الذي سبق عقده في جده بالمملكة العربية السعودية في 14 إبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصر ان اللجنة ستناقش سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري في تجاوز محنته.