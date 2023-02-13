لجنة تحقيق مستقلة: نحو 5 آلاف  قاصر تعرضوا لـ"العنف الجنسي" في الكنيسة البرتغالية

شفق نيوز/ كشفت لجنة مستقلة تحقق باعتداءات جنسية حصلت في الكنيسة الكاثوليكية البرتغالية، يوم الاثنين، أن قرابة خمسة آلاف قاصر تعرض لأعمال عنف جنسية منذ منتصف القرن الماضي.

واستمعت اللجنة إلى أكثر من 500 إفادة على مدار سنة كاملة، وخلصت إلى أن ما لا يقل عن 4815 قاصرا تعرضوا لأعمال عنف جنسية داخل الكنيسة منذ 1950، وفقاً لوكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال منسق لجنة الخبراء، الطبيب النفسي المتخصص بالأطفال، بيدرو ستريشت، خلال عرض التقرير النهائي في لشبونة "سمحت لنا هذه الشهادات بالوصول إلى شبكة من الضحايا أكبر بكثير تضم ما لا يقل عن 4815 ضحية".

وبين أن "الغالبية العظمى لهذه الجرائم يشملها مرور الزمن إلا أن 25 شهادة أحيلت على النيابة العامة".

وفي نهاية العام 2021، كلفت سلطات الكنيسة البرتغالية ستريشت بتشكيل فريق للوقوف على ظاهرة الاعتداء على قصر في صفوفها.

ويعقد أساقفة البرتغال اجتماعا في مطلع مارس لدرس خلاصات التقرير المستقل و"لاجتثاث هذه الآفة من حياة الكنيسة قدر الإمكان" على ما قال الأمين العام لمجلس الأساقفة الأب مانويل باربوسا.

في نيسان/ أبريل 2022 قال بطريرك لشبونة وكبير أساقفة الكنيسة البرتغالية الكاردينال مانويل كليمنتي إنه مستعد "للإقرار بأخطاء الماضي" و"طلب الصفح" من الضحايا.

في 2019 ، وعد البابا فرنسيس بعد الكشف عن ارتكاب كهنة آلاف الاعتداءات الجنسية عبر العالم واتهامات بتستر أفراد من الإكليروس عليها، بشن "معركة شاملة" على الاعتداءات على الأطفال داخل الكنيسة.

قبل البرتغال، عملت دول عدة على تبيان واقع هذه الظاهرة من بينها فرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا وهولندا.