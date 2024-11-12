لثمانِ ساعات.. الحوثيون ينفذون عمليتين ضد الأسطول الأمريكي في البحرين العربي والأحمر

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، يوم الثلاثاء، استهداف حاملة طائرات ومدمرتين في الاسطول الامريكي بالبحرين العربي والاحمر، وأكدت إفشال هجوم يستهدف اليمن.

وذكر بيان للجماعة، "نفذت القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحة اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ الأولى استهدفت من خلالِها حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةِ ( إبراهام ) المتواجدةِ في البحرِ العربيِّ وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ وذلك أثناءَ تحضيرِ العدوِّ الأمريكيِّ لتنفيذِ عملياتٍ معاديةٍ تستهدفُ بلدَنا وحققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتمَّ إفشالُ عمليةَ الهجومِ الجويِّ للعدوِّ الأمريكيِّ الذي كان يُحضِّرُ له على بلدِنا".

وأضاف أن "العمليةُ الأخرى استهدفت مدمرتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وحققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله"، مسيراً إلى أن "العمليتين استمرتا ثمانِ ساعات".

وحمّل الحوثيون "القوات الأمريكيَّة والبريطانيَّة مسؤوليةَ تحويلِ منطقةِ البحرِ الأحمرِ إلى منطقةِ توترٍ عسكريٍّ وتداعياتِ ذلك على حركةِ الملاحةِ البحرية"، مؤكدين إنَّ "شنَّ العدوانِ على اليمنِ ضمنَ الدفاعِ الأمريكيِّ البريطانيِّ عنِ العدوِّ الإسرائيليِّ من قِبلِ القطعِ الحربيةِ الأمريكيةِ لن يدفعَ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ إلا إلى المزيدِ من استخدامِ حقِّها المشروعِ في الدفاعِ والتصدي وضربِ كافةِ التهديداتِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وفي أيِّ منطقةٍ أخرى تطالُها الأسلحةَ اليمنية".