لتفادي التعثر.. بايدن يلجأ لتكتيك جديد في البيت الأبيض

شفق نيوز/ ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن لجأ إلى تغيير طفيف على روتين مغادرته وعودته إلى البيت الأبيض، في تكتيك جديد لحل مشكلة تعثره بالحديث والخطوات.

وبحسب الموقع، فإنه بعد الانتقادات العديدة التي وجهها إليه خصومه إثر تعثره، قرر بايدن المشي عبر الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض محاطًا بمساعديه، الأمر الذي قد يساعد على لفت أنظار العدسات بشكل أقل إلى مشيته المتباطئة، بالتالي يخفف من الجدل الثائر حول عمره وقدراته الجسدية.

وقال "أكسيوس" إن "الرئيس أخبر مساعديه أنه يفضل اتباع نهج أقل رسمية، واقترح عليهم أن يسيروا معه، بشكل عفوي، يظهر المشهد أقرب للناس".

وأظهرت استطلاعات رأي، قلقا واسع النطاق بشأن اللياقة العقلية والجسدية لبايدن البالغ من العمر 81 عاما، الذي يسعى إلى ولاية ثانية، ويعد أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق.