"لتعزيز السياحة".. دبي تستهل العام الجديد بإلغاء ضريبة المشروبات الكحولية

شفق نيوز/ استهلت إمارة دبي العام الجديد 2023، بقرار يقضي تعليق الضريبة على المشروبات الكحولية، وذلك بهدف تعزيز السياحة.

وقالت صحيفة "الفايننشال تايمز"، البريطانية، إن دبي استهلت العام الجديد بتعليق ضريبة قيمتها 30 في المائة على مبيعات المشروبات الكحولية، حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها كنقطة جذب للسياحة وقطاع الأعمال في الخليج، مبينة أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الأحد، يسري لمدة عام كفترة تجريبية.

وأشارت الفايننشال تايمز إلى أن دبي سعت إلى تحرير وتعديل اللوائح في السنوات الأخيرة لتكون أكثر جاذبية للعمال الأجانب، مشيرة الى أن الإمارة تواجه منافسة شديدة من جيرانها الأغنى.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن المملكة العربية السعودية، التي تغري العديد من المغتربين برواتب عالية، تعمل على تطوير صناعات جديدة والانفتاح في قطاع الترفيه عن طريق الترويج لمواقعها التاريخية والتفكير في تقنين بيع المشروبات الكحولية. كما تعمل قطر، التي عرضت نفسها خلال كأس العالم لكرة القدم، أيضا على تطوير قطاع الضيافة.

وينقل تقرير الصحيفة، عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، قولها إنه من المفترض أن يدعم قرار دبي "قطاعي السياحة والضيافة بعد التعافي القوي من وباء" كورونا. كما أن الخطوة ستلقى ترحيبا من قبل العديد من غالبية السكان، الذين هم من المغتربين، بحسب مالك.

ويوضح التقرير أن دبي، تمكنت على مدى عقود من جذب المزيد من السياح والعمال المغتربين الأثرياء أكثر من منافسيها الإقليميين بفضل تسامح السكان المسلمين المحليين مع أسلوب الحياة الأكثر ليبرالية في المدينة.

لكن السياح يشكون بانتظام من التكلفة الباهظة للمطاعم المرخصة، والتي تميل إلى رفع أسعار المشروبات الكحولية.

وقد تمكنت المدينة من العودة بقوة بعد الوباء، بحسب الصحيفة، مع استقطاب سكان جدد من خلال كبح جماح فيروس كورونا مع الحفاظ على الاقتصاد مفتوحا نسبيا.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، برزت دبي كملاذ مالي للروس، بحسب التقرير.

المصدر / BBC