لتدشين مفاعل نووي ..أردوغان: بوتين قد يزور تركيا في نيسان المقبل

شفق نيوز / أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد يزور أنقرة في 27 نيسان المقبل، لتدشين أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد، والذي شيدته شركة روسية حكومية.

وقال أردوغان في تصريحات بثتها قناة "إيه.تي.في" الخاصة، ونقلتها وكالة الأناضول: "ربما يكون هناك احتمال أن يأتي بوتين في 27 نيسان المقبل، أو ربما نجري اتصالاً بحفل التدشين عبر الإنترنت ونتخذ الخطوة الأولى في (محطة) أكويو".

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أن تركيا ستحمّل أول وحدة للطاقة في محطة أكويو النووية بأول وقود نووي، وستمنحها رسمياً وضع منشأة نووية في 27 نيسان.

من جانبه، قال الكرملين إن بوتين وأردوغان ناقشا خلال اتصال هاتفي، التنفيذ الناجح لمشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة، من بينها تشييد محطة أكويو للطاقة النووية.

وسيسمح المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار وقدرته 4800 ميغاوات ويتضمن بناء أربعة مفاعلات في مدينة أكويو المطلة على البحر المتوسط، بانضمام تركيا إلى الدول القليلة التي تمتلك طاقة نووية مدنية.

وأعلنت أنقرة في وقت سابق، عن خطط لإطلاق أول مفاعل بأكويو في عام 2023.

وفي وقت سابق من الشهر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين، بسبب تهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مما أثار غضب الكرملين. لكن أنقرة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة.