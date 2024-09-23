لبنان ينهي يومه الدامي بأكثر من 2000 قتيل وجريح نتيجة الغارات الإسرائيلية

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوبي وشرقي لبنان، منذ صباح الاثنين، إلى 492 قتيلاً وأكثر من 1645 جريحا، في حصيلة غير مسبوقة في يوم واحد منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن بين القتلى 35 طفلا و58 امرأة.

بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري خلال إحاطة صحافية إن "بين القتلى عددًا كبيرًا من حزب الله كانوا في جوار الأسلحة التي استهدفناها"، من دون أن يدلي بأرقام محددة.

وشنت إسرائيل، الإثنين، غارات جوية كثيفة وغير مسبوقة منذ بدء التصعيد الأخير مع حزب الله منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات سلاح الجو أغارت يوم الاثنين على نحو 1300 هدف لحزب الله في أنحاء لبنان.

هذا الامر دفع أطلق حزب الله إلى الرد برشقات صاروخية كثيفة استهدفت منها وسط مدينة حيفا، للمرة الأولى منذ حرب 2006.

وقالت مصادر عبرية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "صافرات الإنذار دوت في أرجاء المدينة بينما دخل الآلاف إلى الملاجئ". مشيرة إلى "ورود أنباء عن سقوط عدد من الصواريخ في منطقة التخنيون"، دون إيراد مزيد من التفاصيل.