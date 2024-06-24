لبنان يقاضي صحيفة بريطانية أدعت "تخزين صواريخ ومتفجرات إيرانية" في مطار بيروت

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الإثنين، عزمها مقاضاة صحيفة "التلغراف" البريطانية بسبب نشرها تقريراً ادعت فيه أن حزب الله يُخزّن صواريخ إيرانية في مطار بيروت.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميّة، في مؤتمر صحفي عقده في مطار بيروت الدولي، "بحثنا مع رئاسة الحكومة في الإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها بحقّ "التلغراف" لما شكّلته من ضرب معنوي ليس فقط للمطار بل لكل لبنان واللبنانيين".

وأضاف، "انتقلنا من الخروقات الجويّة إلى حرب نفسيّة عبر مقالات مكتوبة "سخيفة"، مبيناً أن "ما يجري هو تشويه لصورة مطار بيروت وندرس اتخاذ إجراءات قانونية".

وأكد أن "مطار بيروت يستوفي كلّ المعايير الدوليّة وهو مفتوح للجميع وسنتقدّم بدعوى قضائية على صحيفة "التلغراف".

من جانبه قال وزير الإعلام اللبناني، إن "مطار بيروت لم يتأثر بما نشرته صحيفة التلغراف".

وأمس الأحد، نفت الحكومة اللبنانية، ما أوردته صحيفة "تلغراف" البريطانية من أن حزب الله يخزن في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أسلحة وصواريخ، واصفة ما جاء في تقرير الصحيفة بـ"الأكاذيب".

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية نقلت عما قالت إنهم عمال في المطار أن "حزب الله يقوم بتخزين كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في المطار المدني الرئيسي في بيروت".

وذكرت الصحيفة أن المخزون يتضمن صواريخ "فلق" المدفعية غير الموجهة، وصواريخ "فاتح 110" قصيرة المدى، وصواريخ باليستية متنقلة على الطرق، وصواريخ "إم 600" بمدى يتراوح بين 150 إلى 200 ميل (240 إلى 321 كيلومترا).