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لبنان يعلن إحباط هجمات انتحارية و"صاروخية"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-23T10:27:09+0000
لبنان يعلن إحباط هجمات انتحارية و"صاروخية"

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، يوم الأربعاء، عن توقيف جماعة قال إنها إرهابية، تعمل على تجنيد شبان لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية.

وقال المولوي في تفاصيل العملية إن "شعبة المعلومات تجنّد مصدراً بشرياً ضمن مجموعات التواصل العاملة لصالح داعش، وبداية العام 2021، وتم ربط المصدر بأحد كوادر التنظيم الأمنية في سوريا، وأنتهت بتوقيف جماعة إرهابية تجند شباباً للقيام بتفجيرات على الأراضي اللبنانية".

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أمس الثلاثاء، أن عملاء لتنظيم داعش يعملون على استغلال الكارثة المالية المتفاقمة والجمود السياسي في لبنان لتجنيد شبان من الطائفة السنية بوعود برواتب تبدو جيدة، من اجل اقناعهم بأن مستقبلهم سيكون اكثر تفاؤلا بانضمامهم الى التنظيم وتعزيز صفوفه مسلحيه.

واشارت المجلة الامريكية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز الى ان مجموعة من الرجال ممن هربوا من لبنان الى سوريا والعراق للالتحاق بداعش، كانوا امضوا فترات في السجون اللبنانية، او انه جرى الاشتباه بهم لوجود روابط لهم مع مع جماعات متشددة او تعاطفوا معها، وان معظهم جاء من مناطق لبنانية ممزقة بالفقر والصراع الطائفي بين الشيعة والسنة.

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