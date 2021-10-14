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لبنان يعلن الحداد على ضحايا "اليوم الدامي"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-14T18:04:59+0000
لبنان يعلن الحداد على ضحايا "اليوم الدامي"

شفق نيوز / أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم غد الجمعة، يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف التي شهدتها بيروت يوم الخميس.

وجاء في مذكرة أصدرها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن "الجمعة يوم إقفال عام حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة أحداث اليوم، بحيث تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة".

وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة اللبنانية، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

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