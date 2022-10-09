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لبنان يعلن اختتام ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-09T18:48:41+0000
لبنان يعلن اختتام ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

شفق نيوز / أعلنت الرئاسة اللبنانية، يوم الأحد، الانتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما أشارت إلى أنها ستتلقى الصيغة النهائية لمقترح "الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين" خلال الساعات المقبلة.

وتلقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اتصالاً هاتفياً من هوكشتاين، أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وأكد الوسيط الأمريكي، لعون، أن "جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيتم إرسال الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.

ورفضت إسرائيل، في وقت سابق، ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ما هدد بتفجير الاتفاق المتبلور.

وكان الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد هدد في أكثر من مناسبة، بأن بدء إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه بالبحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود "لن يتم دون رد".

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