لبنان يشكو إسرائيل لدى مجلس الأمن

شفق نيوز / أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يوم الأحد، تقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل، على خلفية قصفها أراض لبنانية، وتسببها بسقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال.

وقال ميقاتي، في بيان له إن "استهداف العدو الاسرائيلي المدنيين في عدوانه على لبنان واستشهاد أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال في الجنوب الليلة وجرح آخرين بنيران المسيّرات، جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال".

وأضاف أن "هذه الجريمة برسم مَنْ يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان، كما أنها وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة".

وأشار ميقاتي، إلى أن "هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الاسرائيلي الى مجلس الأمن على خلفيتها".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "المطلوب من دول القرار في مجلس الأمن العودة إلى تطبيق شرعية الإمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبراً على ورق".