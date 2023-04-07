لبنان يشكو إسرائيل لدى مجلس الأمن

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، يوم الجمعة، تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، إثر القصف الإسرائيلي المتعمد فجر اليوم، لمناطق في الجنوب.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، هجوماً على لبنان استهدف فيه بنى تحتية وأهدافاً لمنظمة حماس في جنوب لبنان، قال إنه ردا على إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل أمس الخميس.

وذكرت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن الوزير ​عبد الله بو حبيب​، أوعز​ إلى بعثة ​لبنان​ لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن إثر القصف والاعتداء الإسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان".

واعتبرت الوزارة، أن "القصف الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني".

وينص القرار الدولي (1701) الذي صدر صيف 2006 على وقف الأعمال العدائية، وذلك عقب حرب استمرت 33 يوماً بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي.