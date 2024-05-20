لبنان وباكستان تعلنان الحداد الوطني على الرئيس الإيراني

شفق نيوز/ أعلنت كل من لبنان وباكستان، يوم الإثنين، الحداد الوطني في البلاد حزناً على رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، والذين قضوا مع رفاقهما بحادث تحطم المروحة.

وأعلن في لبنان، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على الرئيس الإيراني ووزير الخارجية بعد وفاتهما في تحطم مروحية أمس الأحد بالقرب من حدود إيران مع أذربيجان.

من جهته، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن إسلام آباد تعرب عن خالص تعازيها وتعاطفها مع إيران في هذه الخسارة الفادحة، معلنا اليوم الاثنين يوم حداد وطني على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكتب شريف عبر منصة إكس "باكستان ستكون في يوم حداد وسيتمّ تنكيس الأعلام" بعد وفاة رئيس إيران "الشقيقة"، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية "ستتجاوز هذه المأساة بشجاعتها المعهودة".

وصباح اليوم الاثنين أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة رئيسي وعبد اللهيان في تحطم طائرة مروحية. كما أكد محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني الخبر على منصة إكس.

وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة، خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.

ويعد إبراهيم رئيسي ثامن رئيس لإيران، وقد انتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني.