لبنان.. ميقاتي يسلم عون التشكيلة الحكومية

شفق نيوز / سلّم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم الأربعاء، التشكيلة الوزارية الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال عون، ميقاتي، في القصر الرئاسي، للاطلاع على نتائج الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة.

وقال ميقاتي، في تصريح له بعد اللقاء: "سلمت الرئيس ميشال عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة في هذه الظروف وطلب أن يدرسها".

وأمس الثلاثاء، انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة بعد عدد من اللقاءات أجراها الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، نجيب ميقاتي، على مدى يومين، سابقين.

وكلف البرلمان اللبناني، الخميس الماضي، نجيب ميقاتي برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد حصوله على عدد كاف من الأصوات.

وجرى استدعاء ميقاتي إلى القصر الجمهوري لتكليفه بالتشكيل، بحضور رئيس البرلمان نبيه بري.

وحصل ميقاتي على 54 صوتاً من أصل 128 نائباً، في الاستشارات التي أجراها الرئيس ميشال عون.