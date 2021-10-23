لبنان.. مذكرة بحث وتحر بحق برلماني سابق يمتلك أسلحة حربية وذخائر

شفق نيوز / أصدر القضاء اللبناني، يوم السبت، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق نائب سابق عثر في منزله على كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.

وذكر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، القاضي هاني حلمي الحجار، أن "بلاغ بحث وتحر صدر بحق النائب السابق خالد ضاهر، وذلك بعد ضبط كمية من الأسحلة الحربية والذخائر لديه، تتجاوز موضوع الحماية الشخصية".

هذا وكان عناصر من القوة الضاربة في قوى الأمن الداخلي، قد داهموا أمس منزل الضاهر، في بلدة ببنين العكارية شمال لبنان، حيث تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية كانت مخبأة داخل مستودع يملكه شقيق الضاهر، الذي اعتقل ومعه مجموعة من الشبان، وأفرج عنهم في وقت لاحق بعد انتهاء التحقيق معهم.