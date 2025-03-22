لبنان.. إغلاق 4 معابر "غير شرعية" مع سوريا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات اللبنانية، يوم السبت، إغلاق 4 معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا، في سبيل مكافحة أعمال التسلل والتهريب.

وجاء في بيان للجيش اللبناني: "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش أربعة معابر غير شرعية في منطقتي مشاريع القاع والقصر-الهرمل".

هذا وأعلن الجيش اللبناني يوم الخميس الماضي، إغلاقه ثلاثة معابر غير شرعية مع سوريا أيضا في منطقة القاع، ومنطقتي المشرفة والدورة-الهرمل.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق، تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا، بعد تعرض قرى لبنانية عند الحدود الشرقية للقصف.