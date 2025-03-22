لبنان.. إغلاق 4 معابر "غير شرعية" مع سوريا

لبنان.. إغلاق 4 معابر "غير شرعية" مع سوريا
2025-03-22T16:46:09+00:00

شفق نيوز/ أعلنت السلطات اللبنانية، يوم السبت، إغلاق 4 معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا، في سبيل مكافحة أعمال التسلل والتهريب.

وجاء في بيان للجيش اللبناني: "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش أربعة معابر غير شرعية في منطقتي مشاريع القاع والقصر-الهرمل".

هذا وأعلن الجيش اللبناني يوم الخميس الماضي، إغلاقه ثلاثة معابر غير شرعية مع سوريا أيضا في منطقة القاع، ومنطقتي المشرفة والدورة-الهرمل.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق، تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا، بعد تعرض قرى لبنانية عند الحدود الشرقية للقصف.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon