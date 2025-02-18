لبنان.. إغلاق مطار بيروت خلال تشييع حسن نصر الله

شفق نيوز/ يقفل مطار رفيق الحريري الدولي أبوابه الأحد المقبل لأربع ساعات، وفق ما أعلنت المديرية العامة للطيران المدني الثلاثاء، تزامنا مع مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأوردت المديرية في بيان "سيتم إقفال المطار وتوقّف حركة الإقلاع والهبوط من وإلى المطار بتاريخ 23 شباط/ فبراير من الساعة الثانية عشر ظهرا (11 ظهراً بتوقيت بغداد) حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه"، بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أن حزب الله أصدر تكليفا شرعيا لكل عناصره ومؤيديه والموالين له بضرورة المشاركة في تشييع جنازة أمينه العام السابق حسن نصر الله.

وأضاف أن أكبر مشكلة تواجه اللجنة المكلفة بالإعداد للتشييع هي عدم تشتيت الجماهير، كون جنازة هاشم صفي الدين سيتم تشييعها في اليوم نفسه، لكن في الجنوب.

ورجح أن تكون صلاة الجنازة مشتركة في بيروت ليتم نقل صفي الدين بعد إنهاء مراسم دفن جثمان نصر الله إلى الجنوب مع أكبر عدد ممكن من المتواجدين.

ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري كلمة أمام مناصريه في ساحة الشهداء بقلب العاصمة بيروت، إذ يعمل تيار المستقبل منذ أيام على الإعداد لهذه الاحتفالية.