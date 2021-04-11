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لبنان.. إغلاق محطات البنزين يزيد من تفاقم الأزمة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-11T16:42:43+0000
لبنان.. إغلاق محطات البنزين يزيد من تفاقم الأزمة

شفق نيوز / أغلقت محطات تعبئة الوقود في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأحد، وذلك لشح مادة البنزين بسبب عدم تسليمها للمحطات من الشركات المستوردة.

هذا وتشهد محطات البنزين في الأيام العادية زحمة خانقة، ويقف المواطن منتظراً ساعات لتعبئة الوقود في سيارته بمبلغ قدره 20 ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

واعتبر نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن سبب شح مادة البنزين في المحطات هو ارتفاع أسعار الدولار.

وبسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها البلاد يتجه لبنان إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية ومن ضمنها المحروقات.

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