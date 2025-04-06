لبنان.. غارات إسرائيلية تزامناً مع مباحثات أمريكية لنزع سلاح حزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، استهداف عنصرين في حزب الله بغارة على جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع زيارة نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، التي بحثت في بيروت نزع سلاح الحزب.

وجاء في بيان لوزارة الصحة اللبنانية بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة زبقين في قضاء صور أدت إلى مقتل شخصين.

في الأثناء، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" أنه تمّ استهداف عنصرين في الحزب المدعوم من إيران "عملا في آلية هندسية" على إعادة بناء "بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله".

وتواصل إسرائيل شن غارات على مناطق لبنانية خصوصاً في الجنوب والشرق رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر في ظل عودة الجدل بشأن نزع سلاح حزب الله إلى الواجهة.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤول لبناني، الأحد، بأن أورتاغوس بحثت أثناء اجتماعات عقدتها السبت مع كبار المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمتهم الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام نزع سلاح الحزب.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"فرانس برس"، إن أورتاغوس ناقشت "تكثيف وتسريع عمليات الجيش اللبناني في تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وصولا إلى حصر السلاح بيد الدولة من دون أن تضع أي جدول زمني لذلك".

ولم تدل الموفدة الأمريكية بأي تصريحات أثناء زيارتها، لكن البيانات الرسمية الصادرة عن الجانب اللبناني، أمس السبت، وصفت المحادثات بـ"البنّاءة" و"الإيجابية"، مشيرة إلى أنها تطرقت إلى الوضع في جنوب لبنان والحدود مع سوريا إلى جانب مسائل أخرى.