لبنان.. عون يُخيّر الحريري بين تشكيل "فوري" للحكومة أو التنحي

شفق نيوز / خير الرئيس اللبناني ميشيل عون، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بين تشكيل فوري للحكومة، أو التنحي وإفساح المجال لغيره.

وفي خطاب تلفزيوني، وجه عون، الحريري بـ"الحضور إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معه، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير".

ودعا الرئيس اللبناني، الحريري إلى "التنحي عن تأليف الحكومة في حال وجد نفسه عاجزا عن ترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد".

وأوضح أن دعوته للحريري تأتي من منطلق "مسؤوليته الدستورية وضميره الإنساني والوطني، ذلك لأن مثل هذه المعاناة الشعبية لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال".

وأشار عون، إلى أن دعوته "مصمّمة وصادقة للرئيس المكلف الى أن يبادر فورا إلى أحد الخيارين المتاحين، حيث لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة، علنا ننقذ لبنان".