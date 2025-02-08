لبنان.. عون يوقع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ وقع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، يوم السبت، مرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة بعد قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي.

ووقّع عون مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً.

وكُلف سلام قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بتشكيل حكومة توزع فيها المناصب العليا عادة بين الطوائف اللبنانية بموجب نظام لتقاسم السلطة.

وكان رئيس الجمهورية قد دعا، الأربعاء الماضي، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.